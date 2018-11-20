В РК не прекращаются споры вокруг гибкого рабочего графика

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22 ноября начнёт работу комитет по вопросам экономики, общества и труда. Это новый орган, в состав которого входят представители трудящихся, работодателей, правительства, молодёжи, внештатных работников, малых и средних предприятий, индивидуальные предприниматели. Комитет призван стать платформой для решения существующих проблем в обществе, экономике и на рынке труда. В ходе первого заседания комитета, в котором примет участие президент РК Мун Чжэ Ин, обсуждение системы гибкого рабочего графика. Учитывая позиции сторон, достижение договорённости вряд ли является простой задачей. В министерстве труда и занятости отмечают необходимость завершить обсуждение к концу года. Ранее лидеры фракций правящей и оппозиционных партий завили о том, что если договорённость по системе гибкого графика работы не будет достигнута, то поправки в соответствующий закон будут всё равно внесены до истечения этого года. Федерация корейских профсоюзов, в свою очередь, не согласна со столь быстрым решением вопроса, не исключив возможности отказа от дальнейшего диалога, если власти предпримут односторонние действия. Корейская конфедерация профсоюзов, не участвующая в работе нового комитета, намерена провести 21 ноября всеобщую забастовку. Речь идёт о проекте поправок в закон о гибком графике работы, предусматривающих увеличение срока действия графика с нынешних трёх до шести месяцев. Суть графика сводится к тому, что сотрудники могут работать дольше при больших объёмах работы и меньше при их снижении. При этом размер оплаты труда остаётся неизменным.