Эль-Ниньо повысит уровень микропыли в атмосфере над Корейским полуостровом

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На Корейском полуострове ожидается ухудшение ситуации с микропылью. Причина этого состоит во влиянии Эль-Ниньо или колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Данное явление приводит к повышению температуры в зимний период и ослаблению ветра, что вызывает застой атмосферы. Прежде при возникновении явления Эль-Ниньо на Корейском полуострове увеличение концентрации микропыли в зимнее время достигало 20%. Опасение вызывает и то, что на этот раз данное явление совпадает с отопительным сезоном, чреватым повышением уровня загрязнения.