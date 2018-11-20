Продажи в беспошлинных магазинах РК увеличились

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В октябре этого года продажи в беспошлинных магазинах РК выросли на 28,6% в годовом исчислении, составив 1 млрд 438 млн 190 тыс. долларов. Это шестой показатель за всю историю сбора статистики. Такие данные предоставлены 20 ноября Корейской ассоциацией магазинов беспошлинной торговли. С января по сентябрь этого года показатель составил 12 млрд 917 млн 360 тыс. долларов, что больше рекордной отметки 12 млрд 800 млн долларов, зафиксированной в прошлом году. Представители магазинов сообщили, что нынешнее повышение продаж связано с активностью китайских челночных торговцев, которая увеличилась, несмотря на сохранение мер давления на РК со стороны Пекина в ответ на размещение американских комплексов ПРО THAAD.