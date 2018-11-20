Швеция выделила 4,7 млн долларов на оказание помощи КНДР

Photo : KBS News

В этом году правительство Швеции выделило 4 млн 700 тыс. долларов на оказание помощи КНДР. Об этом сообщила 20 ноября радиостанция «Свободная Азия». 910 тыс. долларов из этой суммы будут использованы Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в течение двух лет. Сообщается также, что представители шведского правительства в апреле этого года посещали КНДР для ознакомления с реализацией гуманитарных проектов. Помимо этого, с 15 по 19 ноября Пхеньян посетила председатель шведского Красного Креста Ева Маргарита Уолстрем.