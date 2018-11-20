РК и Китай возобновляют совместное инспектирование рыболовных судов

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До 26 ноября РК и Китай будут проводить совместное инспектирование рыболовных судов в районе морской границы. Об этом сообщили во вторник в министерстве морского и рыбного хозяйства РК. Инспекция касается зоны, в которой, согласно двустороннему соглашению 2001 года, без предварительного разрешения могут вести лов рыбы суда обеих стран. В последний раз совместная инспекция проводилась в сентябре 2016 года. Работа в этом направлении впервые началась в 2014 году. Тогда были проверены 56 рыболовных лодок, выявлены 25 нарушителей. Однако сотрудничество было прекращено после того, как в сентябре 2016 года в ходе операции по задержанию китайского браконьера ему было нанесено смертельное ранение.