Мун Чжэ Ин: Участники саммитов АСЕАН и АТЭС высоко оценили положительные изменения на Корейском полуострове

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Все участники саммитов АСЕАН и АТЭС, прошедших недавно в Сингапуре и Папуа-Новой Гвинее, высоко оценили положительные изменения в политической ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 20 ноября на заседании кабинета министров. По словам южнокорейского лидера, они проявили интерес к озвученному им видению инновационного развития, выразив готовность сотрудничать с Сеулом в реализации его новой южной политики. Говоря о предстоящем в следующем году в Сеуле специальном саммите РК-АСЕАН, Мун Чжэ Ин призвал правительство приложить максимум усилий для успешного проведения мероприятия, учитывая его важность. Подобный саммит будет впервые проводиться в РК.