Южнокорейско-американская рабочая группа по КНДР готовится к первому заседанию

Photo : YONHAP News

19 ноября в Вашингтон прибыла южнокорейская делегация, входящая в состав совместной с американской стороной рабочей группы по КНДР. Решение о формировании данного органа было принято в октябре в целях обсуждения рабочих моментов переговорного процесса по ядерной проблеме КНДР. В заседании принимает участие спецпредставитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, который прибыл в сопровождении представителей министерства по делам воссоединения и администрации президента. Американскую сторону представляет спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн и представители Совета национальной безопасности (NSC). Стороны обсудят вопросы денуклеаризации, антисеверокорейских санкций и межкорейского сотрудничества. Кроме того, может быть затронута тема проведения Югом и Севером совместного изучения состояния сети железных дорог двух стран и начала работы по их соединению. Южнокорейская сторона намерена поставить вопрос о регулярной деятельности рабочей группы.