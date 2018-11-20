В РК намерены найти и поднять катер морской полиции №72

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Администрация президента РК приняла решение подробно рассмотреть возможность подъёма со дна моря катера морской полиции под номером 72, который затонул 38 лет назад в уезде Косон-гун провинции Канвондо. Трагедия произошла в январе 1980 года. Тогда катер водоизмещением 60 тонн пошёл ко дну, столкнувшись с другим сторожевым кораблём. Все 17 членов экипажа погибли. В администрации президента сообщили о планах поиска и подъёма судна. Семьи погибших восприняли эту новость положительно. Предполагается, что катер лежит на глубине от 80 до 100 метров.