Треть южнокорейцев больше всего боятся потерять работу

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Треть южнокорейцев больше всего переживает за рабочее место. На это указывают результаты опроса, опубликованные 20 ноября министерством здравоохранения и соцобеспечения. Вышеуказанные опасения высказали 36% респондентов. 17% указали на здоровье, а 15% на жизнь после выхода на пенсию. На остроту проблемы рабочих мест указали и 69% из ста опрошенных экспертов. 51% респондентов указал на то, что готовится к старости. При этом, в качестве средства подготовки 60% назвали пенсионные взносы, 20% самостоятельное откладывание средств, 8% на недвижимость. Степень удовлетворённости жизнью в стране участники опроса оценили в 6,6 балла из 10 возможных. Самый высокий показатель в 6,8 бала отмечается среди людей в возрасте от 20 до 29 лет, а самый низкий среди людей от 60 до 69 лет – 6,19 балла.