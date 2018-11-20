Южнокорейско-американская рабочая группа по КНДР провела своё первое заседание

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Южнокорейско-американская рабочая группа по КНДР провела во вторник в Вашингтоне своё первое заседание. В задачи группы входят обсуждение вопросов межкорейского сотрудничества, денуклеаризации, санкций против КНДР и связанных тем. На заседании председательствовали спецпредставитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн. Как сообщил представитель южнокорейского МИД, стороны подтвердили важную роль военного альянса РК и США в сохранении мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Сторонㄴ провели «углублённую дискуссию» о полной денуклеаризации и прочном мире на полуострове, продолжении санкций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна и межкорейском сотрудничестве. Они договорились продолжать сотрудничество систематически и на регулярной основе. Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, между сторонами существует «полное согласие» о том, как действовать дальше.