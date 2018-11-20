Майкл Помпео: Рабочая группа по КНДР призвана обеспечить условия тесного и открытого контакта сторон

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Процесс налаживания мира на Корейском полуострове и достижение денуклеаризации КНДР, а также развитие отношений Юга и Севера должны продвигаться параллельно. В этом состоит цель формирования южнокорейско-американской рабочей группы. Об этом сообщил 20 ноября на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, рабочая группа призвана обеспечить условия для тесного и открытого контакта сторон, который должен исключить несогласованность действий в северокорейской политике Сеула и Вашингтона. США довели до сведения южнокорейской стороны своё желание поддерживать на одном уровне процесс налаживания мира и денуклеаризации на Корейском полуострове и развитие межкорейских отношений. В этих вопросах, отметил госсекретарь США, обе страны должны двигаться в тандеме.