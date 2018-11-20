Чо Мён Гюн: экономическое развитие КНДР невозможно без денуклеаризации

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Обязательным условием для достижения Севером поставленных целей в экономическом развитии является сотрудничество с мировым сообществом. Для этого необходимы подвижки в денуклеаризации. Об этом сообщил министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, выступая 20 ноября на форуме сотрудничества стран Азии - Boao 2018 в Сеуле. По его словам, южнокорейская сторона всегда называет Северу эти условия при двусторонних контактах. Он отметил, что в последнее время северокорейский лидер Ким Чон Ын уделяет особое внимание экономическому развитию. Министр также подчеркнул, что РК стремится к полной денуклеаризации КНДР, уважая и соблюдая международные санкции. Чо Мён Гюн напомнил, что РК и впредь будет поддерживать тесное сотрудничество с мировым сообществом в денуклеаризации КНДР и развитии межкорейского экономического сотрудничества.