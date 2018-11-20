Президент РК посетит Чехию, Аргентину и Новую Зеландию

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27 ноября президент РК Мун Чжэ Ин вновь отправится в зарубежную поездку. В течение восьми дней он посетит Чехию, Аргентину и Новую Зеландию. Об этом заявил 20 ноября на брифинге представитель администрации президента Ким Ый Гём. 27-28 ноября глава государства посетит Чехию, где встретится с премьер-министром Андреем Бабишем, соотечественниками и представителями южнокорейских компаний, работающих в Чехии. С 29 ноября по 1 декабря Мун Чжэ Ин посетит Аргентину, где примет участие в саммите «Большой двадцатки» и проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц. Впервые за последние 14 лет состоится саммит РК и Аргентины. Ведётся подготовка к проведению встречи с американским президентом Дональдом Трампом, но дата пока не определена. Со 2 по 4 декабря южнокорейский президент посетит с государственным визитом Новую Зеландию. Там он встретится с генерал-губернатором Пэтси Редди и премьер-министром Джасиндой Ардерн.