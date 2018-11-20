США поддержали кандидатуру Ким Чжон Яна на пост президента Интерпола

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Правительство США поддержало кандидатуру заместителя главы Интерпола южнокорейца Ким Чжон Яна на пост главы этого международного учреждения. Об этом сообщил 20 ноября госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, все страны-члены Интерпола желают, чтобы этот пост занял честный лидер, состоящий в организации и уважающий закон, и, по мнению США, таковым является Ким Чжон Ян. Выборы нового президента Интерпола состоятся на 87-й Генеральной ассамблее организации, которая проходит в Дубае. В ней принимают участие представители 192 стран. В настоящий момент на пост президента Интерпола претендуют два кандидата. Это исполняющий обязанности президента гражданин РК Ким Чжон Ян и россиянин генерал-майор полиции Александр Прокопчук, глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России и вице-президент Интерпола с 2016 года.