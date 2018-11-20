Снижение уровня микропыли может повысить продолжительность жизни

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Если в РК уровень микропыли в атмосфере снизится до допустимой отметки, рекомендованной ВОЗ, то средняя продолжительность жизни южнокорейцев может увеличиться на 1,4 года. Проблема качества воздуха постепенно выходит на первый план. Указывается, что в Нью-Дели из-за сильнейшего в мире уровня загрязнения атмосферы продолжительность жизни понизилась на 10 лет. Об этом говорится в докладе Института энергетической политики Чикагского университета (EPIC), представленном 19 ноября. Указывается, что микропыль проникает в организм человека, скапливаясь в сосудах и тем самым оказывая смертельное влияние на здоровье. В докладе сообщается, что загрязнение воздуха привело к снижению продолжительности жизни в мире на 1,8 года. Таким образом, данная проблема является гораздо более сильным фактором сокращения жизни, чем курение или употребление алкоголя.