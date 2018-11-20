Глава МИД РК встретилась с командующим войсками США

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20 ноября министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась с командующим американскими войсками на Корейском полуострове, генералом Робертом Абрамсом. Она подчеркнула, что двусторонний военный альянс является основой усилий в построении мира в регионе и денуклеаризации Корейского полуострова. Она отметила важность роли Роберта Абрамса в процессе укрепления отношений РК и США. Кан Гён Хва упомянула, что в ходе недавней встречи с вице-президентом США Майклом Помпео в Сингапуре президент РК Мун Чжэ Ин заявил о том, что перемены на Корейском полуострове стали возможны благодаря южнокорейско-американскому союзу. Роберт Абрамс, в свою очередь, назвал двусторонний союз крепким как сталь, подтвердив готовность к его укреплению. Роберт Абрамс приступил к обязанностям командующего 8 ноября, сменив на этом посту генерала Винсента Брукса.