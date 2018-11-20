Сумма задолженности домохозяйств в РК впервые превысила 1,5 квадриллиона вон

Сумма задолженности южнокорейских домохозяйств впервые превысила в 1,5 квадриллиона вон. Темпы роста замедлились, но спрос на ипотечные займы всё ещё высок. 21 ноября Банк Кореи представил доклад за третий квартал. По состоянию на конец сентября сумма задолженности составила 1 квадриллион 514 трлн. 400 млрд вон или 1 трлн 338 млрд 755 млн долларов. Это на 17 млрд 600 млн долларов больше, чем в конце предыдущего квартала. Нынешний рост является самым низким после третьего квартала 2014 года. Темпы роста задолженностей замедляются семь кварталов подряд, что отчасти объясняется мерами правительства по сдерживанию выдачи кредитов. Однако они превышают рост доходов.