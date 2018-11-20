Крупные компании РК инвестировали в стартапы более 1 трлн вон

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За последние три года крупные южнокорейские компании инвестировали в стартапы, имеющие отношение к четвёртой промышленной революции, более 1 трлн вон или 900 млн долларов. Об этом сообщает аналитическая компания CEO Score, представив результаты исследования, проведённого среди 245 крупных компаний страны. Указывается, что всего с 2015 года по третий квартал этого года такие инвестиции осуществили 53 компании. Они вложили средства в 210 проектов. В общей сложности объём их инвестиций составил 937 млн долларов. Данное исследование не коснулось вложений, подразумевающих получение права голоса в управлении компаниями-реципиентами инвестиций. Между тем, капитал крупных корпораций способен создать хорошую экосистему предпринимательства, но нынешнего уровня вложений недостаточно. Кроме того, в большинстве случаев инвесторы отдают предпочтение стартапам, уже доказавшим свою рентабельность.