Список объектов ежегодного медицинского обследования вырос на 7 млн человек

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Со следующего года медицинское обследование смогут бесплатно пройти 7,2 млн молодых южнокорейцев в возрасте 20-40 лет, которые входят в «слепую зону» системы мониторинга состояния здоровья населения. По данным министерства здравоохранения и соцобеспечения, данная система вступит в действие с 1 января следующего года. Согласно приказу, в список объектов регулярного обследования будут включены также имеющие страховку граждане, зарегистрированные в качестве иждивенцев. Представитель министерства отметил, что данные меры потребуют выделения дополнительных средств в размере от 30 до 50 млн долларов.