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В Корее

В РК приступают к процедуре расформирования фонда примирения и исцеления

Write: 2018-11-21 14:27:03Update: 2018-11-21 18:11:26

Photo : YONHAP News

Фонд примирения и исцеления, оказывающий помощь жертвам сексуального рабства, который был создан в соответствии с договорённостью РК и Японии от 28 декабря 2015 года,  приступает к процедуре расформирования. Об этом сообщили в министерстве по делам женщин и семьи. Данный фонд с капиталом в 1 млрд иен начал работу с целью выплаты компенсаций жертвам вышеописанных событий. Но с самого начала его деятельности в РК высказывались претензии по этому вопросу, указывая, что при принятии решения о его создании не были учтены мнения самих жертв. Правительство намерено принять решение о возврате Японии оставшихся средств фонда в размере 5 млн 100 тыс. долларов и 9 млн 100 тыс. долларов фонда гендерного равенства. С японской стороной ведутся переговоры. Однако есть вероятность, что Япония откажется принять выделенные ранее 1 млрд иен, что будет означать продолжение двустороннего спора. 
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