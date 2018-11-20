Ли До Хун: США поддерживают межкорейский железнодорожный проект

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Правительство США выразило полную поддержку проекта проведения совместной проверки состояния железных дорог Юга и Севера в целях их последующего соединения. Об этом заявил спецпредставитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун в ходе встречи с журналистами, прошедшей после первого заседания рабочей группы РК и США. Первоначально Юг и Север договорились провести инспекцию с середины октября, а после этого в конце ноября и начале декабря начать строительные работы. Но эти сроки неоднократно отодвигались в связи с замедлением процесса переговоров между КНДР и США по вопросу денуклеаризации. Ли До Хун заявил, что в настоящий момент поставлена цель начать строительные работы в этом году. Он также отметил, что в ходе заседания рабочей группы стороны провели достаточное обсуждение всех вопросов, вошедших в повестку.