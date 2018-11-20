Южнокорейский экспорт с 1 по 20 ноября вырос на 5,7%

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В период с 1 по 20 ноября южнокорейский экспорт вырос на 5,7% в годовом исчислении, составив 31 млрд 600 млн долларов. Об этом говорится в докладе Таможенного управления, представленном 21 ноября. Общий годовой накопленный показатель по состоянию на 16 ноября превысил 1 трлн долларов. Данная отметка была достигнута в самый короткий срок с 1956 года. Экспорт полупроводников вырос на 3,5%, нефтепродуктов - на 23,9%, автомобилей на 14,2%. Поставки южнокорейских товаров в США, ЕС, Вьетнам и Японию выросли, а в Китай и в страны Ближнего Востока сократились. Импорт вырос на 12,8% составив 31,2 млрд долларов. Таким образом, профицит платёжного баланса за первые 20 дней ноября составил 339 млн долларов.