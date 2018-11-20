Новым президентом Интерпола стал гражданин РК Ким Чжон Ян

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21 ноября в Дубае участники 87-й сессии генассамблеи Международной организации уголовной полиции - Интерпола выбрали нового президента организации. Им стал гражданин РК, бывший глава Управления полиции провинции Кёнгидо Ким Чжон Ян, ранее занимавший пост старшего вице-президента Интерпола. Предыдущий президент организации Мэн Хунвэй досрочно подал в отставку в связи с его задержанием на родине в Китае по подозрениям в коррупции. Ким Чжон Ян начал работу в Интерполе в 2012 году с поста члена исполнительного комитета Азии. В 2014 году он был назначен на пост главы Национального центрального бюро Интерпола в Сеуле, а в 2015 году избран вице-президентом организации.