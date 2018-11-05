Масштабы учений РК и США Foal Eagle будут сокращены

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Масштабы намеченных на весну следующего года южнокорейско-американских учений Foal Eagle будут сокращены до уровня, который не будет подрывать прилагаемые внешнеполитические усилия в решении северокорейского вопроса. Об этом 21 ноября заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече с журналистами. О деталях сокращения он ничего не сказал. Издание The Hill оценило заявление Мэттиса, как часть усилий Вашингтона и Сеула по активизации диалога с КНДР по ядерной программе. В Пентагоне отметили, что ранее в ходе 50-го по счёту южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности министры обороны РК и США Чон Гён Ду и Джеймс Мэттис сошлись во мнении о необходимости сохранения военной активности, поддерживая одновременно внешнеполитические усилия в решении северокорейской проблемы. Военные маневры Foal Eagle проводятся ежегодно в марте-апреле и являются одними из трех регулярных совместных военных учений РК и США наряду с Key Resolve и Ulchi Freedom Guardian.