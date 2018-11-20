Майкл Помпео: денуклеаризация КНДР является очень сложной задачей

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21 ноября в телефоном разговоре с радиостанцией KQAM штата Канзас госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил надежду на проведение второго саммита КНДР и США в начале следующего года, отметив, что в денуклеаризации КНДР предстоит ещё много дел. По его словам, в этом вопросе нет конкретного расписания. Госсекретарь США заявил, что диалог с КНДР ведётся, но он может затянуться, так как данный вопрос является очень сложным. Тем не менее, Помпео сказал, что задача госдепартамента США предельно ясна – это выполнение договорённостей глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чон Ына. Упомянув о своём четвёртом визите в Пхеньян, состоявшемся 7 октября, Помпео сказал, что в ходе встречи северокорейский лидер Ким Чон Ын неоднократно обещал разрешить проверку процесса денуклеаризации Севера. США, в свою очередь, обещали обеспечить для жителей КНДР лучшее будущее.