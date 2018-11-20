Заседания рабочей группы РК и США будут проводиться раз в две недели

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Заседания рабочей группы РК и США по северокорейскому вопросу будут проводиться один раз в две недели. Об этом 20 ноября сообщил высокопоставленный представитель правительства РК. По его словам, в настоящий момент рассматривается вопрос о формате заседаний. В частности, указывается, что спецпредставитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн смогут проводить прямые двусторонние встречи при наличии возможности посещения стран друг друга. В других случаях стороны могут проводить заседания в режиме видеоконференций. Предполагается, что частые встречи рабочей группы обеспечат возможность тесного сотрудничества в обмене информацией и регулировании политики по межкорейским отношениям и контактам КНДР и США.