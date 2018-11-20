РК считает не решённой проблему сексуального рабства

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Правительство РК потребовало от Японии проявить искренность в разрешении спора вокруг проблемы сексуального рабств в японской армии в период Второй мировой войны, комментируя решение о расформировании фонда примирения и исцеления. Напомним, что последний был создан согласно договорённости РК и Японии от 2015 года по урегулированию споров вокруг сексуального рабства. Представитель МИД РК заявил, что министерство по делам женщин и семьи обнародовало план по расформированию фонда, приняв в учёт мнение жертв вышеуказанного преступления и общественности. По его словам, договорённость сторон от 2015 года не отражает волю жертв трагедии, потому не может стать решением данной проблемы. Однако он отметил, что поскольку соглашение от 2015 года носит официальный характер, нынешняя южнокорейская сторона не намерена требовать его расторжения или пересмотра, призывая лишь проявить искренность перед жертвами преступлений японской армии.