РК, КНР и Япония обсуждают проблему загрязнения атмосферы

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С 22 по 23 ноября в Сеуле проводится 21-е заседание экспертов РК, КНР и Японии по проблеме перемещения загрязняющих атмосферу веществ в Северо-Восточной Азии. Об этом 22 ноября сообщили в Национальном институте по изучению окружающей среды при министерстве экологии РК. Речь идёт о микропыли классом РМ 10 диаметром от 2,5 до 10 мкм, оксидах азота (NOx) и оксидах серы (SOx), которые переносятся в данном регионе. В мероприятии принимают участие 30 представителей профильных учреждений трёх стран. Они обменяются результатами исследований по теме улучшения качества атмосферы, а также обсудят вопросы дальнейших действий.