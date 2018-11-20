В ООН раскритиковали позицию Японии по проблеме сексуального рабства

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Комитет ООН по насильственным исчезновениям (CED) подверг критике тот факт, что Япония не только не предоставила достаточной компенсации жертвам сексуального рабства, но и не прилагает усилий для выяснения судьбы пропавших без вести насильно мобилизованных женщин. Об этом говорится в докладе комитета, представленном 20 ноября. В документе выражено желание ознакомиться с результатами расследования японской стороны по вопросу исчезновения жертв вышеуказанного преступления. Также в очередной раз была подчёркнута необходимость обеспечения достойной компенсации и справедливости расследования в отношении пострадавших. Комитет провёл проверку по вопросу пропавших без вести жертв сексуального рабства в Японии во время Второй мировой войны 5-6 ноября. В комитете выразили сожаление и критику относительно того, что жертвы данного преступления не получили должной компенсации, предусмотренной Международной конвенцией по защите от насильственных исчезновений. В Токио считают, что межправительственное соглашение РК и Японии от 2015 года полностью решило данную проблему. Но в комитете ООН по насильственным исчезновениям выразили озабоченность тем, что японское правительство отрицает право жертв знать всю правду. Как оценивают эксперты, нынешний доклад подробно осветил проблему японской системы уголовного правосудия в вопросе пропавших без вести жертв сексуального рабства. Сразу после появления данного доклада Япония выступила против таких выводов, обратившись с протестом в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Стоит отметить, что в прошлом и в этом году подведомственные Управлению комитеты указывали на то, что договорённости РК и Японии от 2015 года было не достаточно для обеспечения достойной компенсации пострадавшим, а японские власти не принесли должных извинений.