Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 52,5%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться восемь недель подряд. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 19 по 21 ноября агентством Realmeter среди 1,5 тыс. южнокорейцев, действующего главу государства поддерживают 52,5% респондентов, что на 1,2% меньше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 42% опрошенных, что на 1,4% больше. Указывается, что в сентябре после Пхеньянского межкорейского саммита и визита Мун Чжэ Ина в США уровень поддержки главы государства вырос до 65,3%. Затем он начал снижаться. Отмечается, что ухудшение показателя отчасти связно с усугублением экономических и социальных проблем. Демократическую партию Тобуро поддерживают 39,8% опрошенных, партию Свободная Корея - 22,6%, партию Справедливости – 8,7%, партию Справедливого будущего – 4,9%, партию Демократии и мира – 2,1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.