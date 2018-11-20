ООН и США рассматривают вопрос проведения инспекции железнодорожных путей Севера

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Министерство по делам воссоединения РК продолжает работу по решению вопросов, связанных с поставкой материалов для совместной проверки технического состояния железнодорожных путей на территории Севера. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении ООН и США. Дата проведения инспекционных работ пока не оглашается. Ведутся переговоры с заинтересованными ведомствами, а также с руководством Пхеньяна и других государств. Ранее, 20 ноября, представитель министерства заявил о том, что осталось лишь завершить технические вопросы. В данном аспекте привлекает внимание заявление некоторых газет о хакерских атаках на министерство по делам воссоединения РК в период перед проведением межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре текущего года. По словам представителя ведомства, хакерские атаки продолжаются в течение всего года. О каких-либо последствиях этого чиновник не упомянул.