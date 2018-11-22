Юг и Север соединили дорогу в DMZ

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22 ноября Юг и Север впервые за 65 лет после прекращения огня в Корейской войне соединили дорогу в демилитаризованной зоне. Она проходит на вершине Хвасаль мори в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. Работы по её прокладке проводились с октября. В ширину она составляет 12 метров. На некоторых отрезках она была сделана уже, учитывая местный рельеф и принцип не нанесения вреда экологии. Длина дороги составляет 3 км – 1,3 км с северокорейской и 1,7 км с южнокорейской стороны. Военнослужащие, привлечённые к работам с обеих сторон, свободно контактировали, приветствуя друг друга и обсуждая рабочие моменты. В последний раз Юг и Север прокладывали дороги, соединяющие две страны в октябре 2003 года и в декабре 2004 года. Это дороги на западном и восточном участках межкорейской границы. В министерстве обороны РК подчеркнули важность нынешнего события, учитывая, что в этом месте во время Корейской войны проходили ожесточённые бои. Дорога важна и в том аспекте, что она будет использована для проведения совместных поисков останков погибших солдат. Сообщается, что работы по доработке дороги будут полностью завершены до конца этого года. Конкретный план её применения стороны обсудят позже.