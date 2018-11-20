Правительство опубликовало план поддержки судостроительной отрасли

Photo : KBS News

22 ноября правительство РК опубликовало план поддержки судостроительной отрасли. В документе сказано, что внутренний рынок планируется обеспечить заказами на 140 газотопливных судов на общую сумму около 900 млн долларов. Они будут соответствовать самым высоким экологическим стандартам и нормам. Также в помощь судостроительным компаниям, а также в развитие новых профильных технологий будет выделено 1,5 млрд долларов. В отличие от предыдущих лет, на этот раз государственную поддержку получат средние и малые компании. Все заказы будут оформлены к 2025 году. При этом 40 из них придутся на госсектор, а остальные на частных заказчиков. Производители, столкнувшиеся с финансовыми проблемами, не имея возможности выполнить заказ, получат финансирование. В конечном итоге, данные меры направлены на повышение конкурентоспособности корейских предприятий.