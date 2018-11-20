Сеулу и Токио предстоит решить вопрос об оставшихся средствах фонда примирения и исцеления

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22 ноября в интервью журналистам агентства Yonhap News министр иностранных дел РК Кан Гён Хва сообщила о направлениях дальнейших действий в связи с принятием решения о расформировании фонда примирения и исцеления. По её словам, южнокорейской и японской сторонам ещё предстоит обсудить вопросы возвращения Токио оставшихся средств фонда в размере 5 млн 100 тыс. долларов или первоначально выделенных 1 млрд иен. Она отметила, что в этом вопросе много различных вариантов решения. Однако возвращение полной суммы пока не рассматривается. Так как это будет означать расторжение соглашения сторон от 2015 года по урегулированию спора по проблеме сексуального рабства. Ранее сообщалось, что правительство РК не намерено отменять или пересматривать данное соглашение, учитывая его межправительственный официальный характер. Говоря о возможной поездке в Японию, Кан Гён Хва отметила, что на данный момент подобных планов нет, но такая вероятность всегда допускается.