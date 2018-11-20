Представитель МАГАТЭ прибудет в РК

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Заместитель Генерального директора и руководитель Департамента гарантий международного агентства по атомной энергии Массимо Апаро на следующей неделе прибудет в РК с официальным визитом. Он проведёт встречи с представителями министерства иностранных дел и обсудит ядерную проблему СК. По заявлениям официального представителя МИД РК Но Гю Дока, 26 ноября Массимо Апаро примет участие в седьмой встрече представителей РК и МАГАТЭ на высоком уровне. Вместе с координатором МИД РК по многосторонним и глобальным вопросам Кан Чжон Сиком он намерен обсудить темы оптимизации работы МАГАТЭ, сотрудничества по КНДР. Кроме того, Массимо Апаро проведёт встречу со спецпредставителем Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Встречи представителей РК и МАГАТЭ проводятся ежегодно с 2013 года.