Вопрос проведения инспекции железнодорожных путей Севера будет решён в ближайшее время

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Процедура получения разрешения СБ ООН для продвижения межкорейского проекта по проведению проверки технического состояния железнодорожных путей на территории Севера может быть завершена в ближайшие дни. Об этом 22 ноября сообщил дипломатический источник. Отмечается, что правительство РК подало заявку о разрешении в качестве исключения отправки в КНДР топлива и материалов, необходимых для проведения проверки. В настоящий момент представители южнокорейского правительства и комитета СБ ООН по санкциям в отношении СК проводят переговоры по этому вопросу. Ранее, 20 ноября в Вашингтоне в ходе первого заседания рабочей группы РК и США по вопросам КНДР южнокорейская сторона передала США список наименований материалов, которые нужно отправить в КНДР для проведения вышеуказанной проверки. Стоит отметить, что в ходе мероприятия США выразили поддержку проведению Югом и Севером совместной проверки состояния железных дорог Севера.