В РК расходы населения на медицинские услуги выше среднего показателя по ОЭСР

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В РК расходы населения на медицинские услуги постепенно снижаются, но они всё ещё высоки по сравнению со странами ОЭСР. По данным министерства здравоохранения и соцобеспечения и Корейского института здравоохранения и социальных проблем, представленным 23 ноября, по состоянию на 2016 год в общих медицинских расходах на долю прямых расходов домохозяйств приходилось 33,3%. Это на 1,3% меньше, чем в 2011 году. Однако это в 1,6 раза выше, чем средняя отметка по ОЭСР. Показатель РК оказался четвёртым среди стран-членов организации после Латвии – 45%, Мексики – 40,4% и Греции – 34,3%. Наименьший показатель отмечается во Франции – 9,8%. Такая ситуация в РК объясняется тем, что до реформ Мун Чжэ Ина страховка не распространялась на многие услуги. А в случае с услугами, подпадавшими под страховку, доля прямых расходов домохозяйств была высока – от 20 до 60%.