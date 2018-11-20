ОЭСР: РК следует продвигать политику повышения МРОТ постепенно

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Сеулу необходимо продвигать политику повышения МРОТ постепенно. Такая рекомендация была озвучена 21 ноября в докладе ОЭСР, посвящённом экономическим прогнозам. Эксперты организации считают, что политику роста доходов населения, реализуемую южнокорейским правительством, должны сопровождать реформы, направленные на снижение разрыва в производительности между отраслью услуг и производственной областью, а также между крупными, малыми и средними компаниями. Отмечается, что дополнительное значительное повышение МРОТ может стать фактором замедления роста и ухудшения ситуации на рынке труда. Вместе с тем, в докладе прогноз роста южнокорейской экономики на этот и следующий год был сохранён на прежних отметках в 2,7% и 2,8% соответственно, а на 2020 год он составил 2,9%. Комментируя такой прогноз в ОЭСР указали, что смягчение напряжённости в ситуации по КНДР является положительным моментом, но сохраняется фактор риска в возможности расширения тенденции протекционизма на мировом рынке на фоне торгового противостояния США и Китая. В общем, отмечается, что, несмотря на замедление мирового товарооборота, РК сохранит уровень роста в районе 3%, учитывая улучшение экспортных показателей и расширенную финансовую политику. Для поддержания роста рекомендуется проводить реструктуризацию экономики наряду с реализацией макпрополитики, среди мер которой долгосрочное финансовое планирование с учётом процесса старения общества, а также нормализация денежной политики.