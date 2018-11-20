Им Ги Тхэк переизбран на пост генсекретаря ИМО

Генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Им Ги Тхэк был переизбран на новый срок. Голосование по этому вопросу состоялось 22 ноября в ходе 121 заседания Совета организации, состоявшегося в Лондоне. Решение о продлении срока работы Им Ги Тхэка на посту генерального секретаря до 2023 года было принято единогласно. Данное решение должно быть окончательно утверждено в ходе регулярной сессии Ассамблеи ИМО. Им Ги Тхэк был назначен на этот пост в 2016 году. Он стал девятым генсеком организации и первым южнокорейцем на этой должности. Его работа в качестве генсека организации получает высокие оценки. В частности, указывается, что он умеет соблюдать баланс в регулировании интересов развитых и развивающихся стран. До начала работы в ИМО Им Ги Тхэк возглавлял южнокорейскую корпорацию «Пусанский порт». Международная морская организация была основана в 1959 году. РК присоединилась к ней в 1962 году.