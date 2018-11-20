В Сеуле проходит форум четвёртой промышленной революции

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23 ноября в Корейском центре выставок и конференций KOEX министерство промышленности, торговли и энергетики РК, Корейская ассоциация внешней торговли и ОЭСР проводят совместный форум, посвящённый четвёртой промышленной революции. В повестке мероприятия темы возможностей и задач четвёртой промышленной революции, а также вопросы электронной торговли. В форуме принимают участие представители вышеуказанных учреждений, а также Корейского института промышленной экономики и торговли, Корейского института развития, дипломатических представительств разных стран в РК, а также отечественных и иностранных компаний. Представитель Корейского института промышленной экономики и торговли Ли Чжун намерен выступить с речью, в которой укажет на зависимость успеха четвёртой промышленной революции от возможностей управления данными высокого качества. Также он намерен указать на то, что РК должна двигаться к инновационной экономике и промышленности через создание экономической структуры, в основе которой технологии по работе с данными.