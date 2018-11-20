В РК обсудили перспективы сотрудничества с КНДР в авиационной сфере

22 ноября в Сеуле под председательством начальника отдела национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёна состоялось заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности. Его участники обсудили вопросы реализации межкорейских Пханмунчжомской и Пхеньянской деклараций. В администрации президента сообщили, что в ходе мероприятия также был обсуждён план дальнейших действий относительно результатов рабочих переговоров Юга и Севера по вопросам сотрудничества в области авиации, которые состоялись 16 ноября в Кэсоне. Было решено активно рассмотреть предложение Севера о прокладке международных воздушных путей вдоль западного и восточного побережий Корейского полуострова. Указывается, что это может сделать авиаперелёты в регионе более комфортными и безопасными, а также соответствует цели мирного использования воздушных путей.