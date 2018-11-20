В РК растёт доля новорождённых из мультикультурных семей

В прошлом году в мультикультурных семьях РК родились 18.440 детей. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 23 ноября. Это на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. Вместе с тем, общий показатель рождаемости по стране сократился на 11,9%, составив 358 тыс. детей. Таким образом, доля новорождённых из мультикультурных семей выросла на 0,4%, составив 5,2%. Также сообщается, что в прошлом году было зарегистрировано 21.917 новых мультикультурных браков, что на 1% больше, чем в 2016 году. Общий показатель по стране сократился на 6,1% до 264 тыс.. Доля межнациональных браков составила 8,3%.