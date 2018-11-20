Южный Судан посмертно наградил корейского священника Ли Тхэ Сока орденом

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Правительство Южного Судана посмертно наградило президентским орденом южнокорейского священника Ли Тхэ Сока, который с 2001 года проводил активную волонтёрскую деятельность в этой стране, а в 2010 году скончался от рака. 20 ноября в Президентском дворце глава Южного Судана Салва Киир передал орден и грамоту к нему директору местного отделения фонда Южного Судана Ким Ги Чхуну. Местное правительство впервые удостаивает иностранца такой награды. Салва Киир отметил, что «лучше поздно, чем никогда». По его словам Ли Тхэ Сок «оставил очень много любви для местных жителей». Он попросил передать этот орден членам его семьи. Выдача ордена совпала с выпуском в Южном Судане учебников для школ начальной и старшей ступеней, в которых описывается история жизни и деятельности Ли Тхэ Сока. В издании для старших классов указывается, что священник Ли Тхэ Сок остался героем не только для жителей Южного Судана, но и для всего мира. В 2001 году он создал медицинский пункт в одной из деревень этой страны, страдающей от гражданской войны и бедности. Священник помогал всем, кто нуждался в помощи. В 2008 году у него был обнаружен рак кишечника. Он скончался через два года в возрасте 48 лет.