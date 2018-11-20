Национальная служба разведки РК: межкорейский саммит состоится в ближайшее время

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22 ноября Национальная служба разведки РК сделала заявление о возможном проведении очередного межкорейского саммита на территории РК в ближайшее время. Об этом сообщил депутат от партии Свободная Корея Ли Ын Чже по окончании закрытого совещания комитета по делам разведки. На совещании было отмечено, что точно известно о продолжении хакерских атак в мире, осуществляемых КНДР. На вопрос о том направлены ли на Юг ракеты на северокорейской базе в местечке Сакканмоль уезда Хванчжу-гун провинции Хванхэ-Пукто прямого ответа не последовало. Было указано лишь, что на базе наблюдается обычная активность. Ранее, в правительстве РК заявляли о том, что наличие у Севера подобных баз не противоречит обещаниям северокорейского лидера Ким Чон Ына о денуклеаризации и завершении программы развития баллистических ракет. Данная база была создана в период с 1991 по 1993 год. К сентябрю 1999 года там были размещены 27 баллистических ракет типа SCUD.