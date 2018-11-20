23 ноября - самый холодный день нынешней осени

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23 ноября фиксируется самая холодная погода нынешней осени. На всей территории страны, за исключением прибрежных районов, ожидается температура ниже ноля. Днём в Сеуле столбик термометра поднимется до +6 °С. Средняя температура по стране будет колебаться от +4 до +12 °С. Начиная с завтрашнего дня, ожидается повышение температуры воздуха. Сегодня на всей территории страны ожидается ясная погода. Ночью в центральных районах пасмурно. Высота волн на восточном и южном прибрежье страны будет достигать 2-4 метров в высоту. По сообщениям синоптиков, в субботу утром ожидается кратковременный снег и дождь. В воскресенье ожидается пасмурная погода. В восточном побережье, провинции Чолла-Намдо, восточных районах страны, городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто объявлено предупреждение о засухе.