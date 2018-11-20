Вопрос визита Ким Чон Ына в Москву обсуждается

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в минувший четверг встретился со специальным представителем Швеции по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове Кентом Херстедтом, - сообщает агентство ТАСС. На встрече был обсуждён ряд вопросов, в том числе и возможный визит лидера КНДР Ким Чон Ына в Россию. По сообщению чиновника, в настоящее время идёт работа по согласованию сроков визита. Косачёв отметил, что ситуация на Корейском полуострове не заморожена, лидер КНДР пытается решить текущие проблемы лично контактируя со странами, участвующими в шестистороннем формате переговоров. 7 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил о переносе даты визита лидера КНДР в Россию на следующий год. В мае текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян передал Ким Чон Ыну приглашение Владимира Путина посетить Москву.