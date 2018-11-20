Спутники зафиксировали подозрительную активность в ядерном центре в Ёнбёне

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22 ноября глава МАГАТЭ Юкиа Амано выступил с заявлением о необходимости посетить Пхеньян в ближайшее время. Как сообщается в докладе членам совета управляющих МАГАТЭ, на территории ядерного центра в Ёнбёне была отмечена некоторая активность. Есть подозрения, что Пхеньян проводит сбор и изготовление деталей атомного реактора. Ранее, во время межкорейского саммита в Пхеньяне, Ким Чон Ын заявлял о намерении закрыть ядерный центр в Ёнбёне. Однако, согласно снимкам со спутников, есть вероятность того, что Пхеньян продолжает работу по сбору ядерного реактора. В связи с этим, по словам Юкиа Амано, специальная комиссия МАГАТЭ должна посетить Северную Корею, чтобы провести инспекцию ядерного объекта и выяснить суть замеченной активности.