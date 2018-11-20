30 ноября в Сеуле состоится Международный форум знаний. Об этом сообщили в Корейском институте развития (KDI). Мероприятие будет посвящено проблеме изменения окружающей среды в развивающихся странах, а также принятию эффективных мер в данной области. Участники форума примут участие в трёх секциях: достижение цели непрерывного развития, экономическая политика обмена знаниями и общественная политика. Бывший заместитель премьер-министра и глава министерства планирования и финансов Чин Нём торжественно откроет форум. На мероприятии с речью также выступит профессор Калифорнийского университета Себастьян Эдвардс.