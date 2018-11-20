Шесть из десяти южнокорейцев сталкивались с ложными новостями

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Исследовательский центр сеульского университета Ёнсе в период с 25 октября по 1 ноября провёл опрос на тему ложных новостей. В опросе приняли участие более тысячи человек. Порядка 90% респондентов ответило, что слышали о фейковых новостях, 60% опрошенных сталкивались с таковыми. Больше всего подобного контента содержится на видео-хостинге YouTube. В большинстве случаев новости подобного типа распространяются через социальные сети, такие как интернет сообщества и мессенджеры. Стоит отметить, что респонденты в день около часа читают новости. Представители старшего поколения узнают новости по телевидению и через интернет-порталы. Молодое поколение предпочитает социальные сети и интернет-сообщества.