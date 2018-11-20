Сеул сотрудничает с США по межкорейским вопросам, не касающимся санкций

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23 ноября в министерстве по делам воссоединения РК выразили стремление продолжать тесное сотрудничество с США и мировым сообществом, в том числе в вопросах межкорейских отношений, не касающихся санкций против Севера. На состоявшемся брифинге представитель ведомства Ли Ю Чжин добавила, что Сеул ведёт переговоры для решения проблемы, связанной с проведением инспекции железнодорожных путей Юга и Севера. По её словам, все вопросы, касающиеся межкорейских отношений, должны рассматриваться в рамках международных санкций. Ли Ю Чжин уточнила некоторые детали, связанные с привлечением к строительным работам северокорейских рабочих. В настоящий момент в бюджетном плане Фонда межкорейского сотрудничества такие статьи отсутствуют. Вместе с тем, вопрос привлечения северокорейских рабочих, передачи материалов, а также срок проведения работ должны решаться совместно с северокорейской стороной. Поэтому на данный момент каких-либо решений по этой теме не принималось.